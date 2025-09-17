PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Ohne Fahrschein unterwegs - Tatverdächtige wehrt sich gegen Prüfpersonal

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend (16.09.2025) an der Haltestelle Hedelfinger Platz eine 20 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die ohne Fahrschein gefahren und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Die Tatverdächtige war gegen 22.45 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U9 unterwegs, als sie vom Prüfpersonal kontrolliert wurde. Da sie keinen gültigen Fahrschein hatte, wollten die Kontrolleure die Personalien feststellen. Die 20-Jährige weigerte sich und versuchte zu flüchten. Beim Versuch, sie festzuhalten, zog die Tatverdächtige eine 25 Jahre alte Prüferin an den Haaren und flüchtete über die Gleise. Nach wenigen Metern gelang es den Kontrolleuren, die Tatverdächtige festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

