Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec contra Ford

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagabend (16.09.2025) bei einem Unfall in der Haußmannstraße schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Ford Fahrerin war gegen 17.30 Uhr in der Haußmannstraße Richtung Urachplatz unterwegs. An der Schwarenbergstraße wollte sie nach links abbiegen und missachtete hier offenbar die Vorfahrt der entgegenkommenden Pedele-Fahrerin, die in Richtung Ostendplatz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich die 61-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell