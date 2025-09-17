POL-S: Pedelec contra Ford
Stuttgart-Ost (ots)
Eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagabend (16.09.2025) bei einem Unfall in der Haußmannstraße schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Ford Fahrerin war gegen 17.30 Uhr in der Haußmannstraße Richtung Urachplatz unterwegs. An der Schwarenbergstraße wollte sie nach links abbiegen und missachtete hier offenbar die Vorfahrt der entgegenkommenden Pedele-Fahrerin, die in Richtung Ostendplatz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich die 61-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell