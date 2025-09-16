PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Betrug bei der Sprachprüfung - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagvormittag (13.09.2025) eine 32 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, unter Vorlage eines gefälschten Ausweisdokuments eine Sprachprüfung abzulegen. Die 32-Jährige soll gegen 10.15 Uhr versucht haben, sich zu einer Sprachprüfung in einem Sprachzentrum an der Burgenlandstraße anzumelden. Einer Angestellten fiel der mutmaßlich gefälschte Reisepass, der die Personalien einer 45-jährigen Irakerin zeigte, auf und sie alarmierte die Polizei. Die 32 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntag (14.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

  16.09.2025 – 11:32

    POL-S: 28-Jährigen überfallen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zwei bislang Unbekannte haben am späten Montagabend (15.09.2025) versucht, einen 28 Jahre alten Mann in der Bahnhofstraße auszurauben und ihn dann kurze Zeit später in der Frösnerstraße verletzt. Die Täter forderten gegen 23.10 Uhr unter Vorhalt eines Messers in der Bahnhofshalle die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der Mann dies verneinte und flüchtete, verfolgten ihn die ...

    mehr
  15.09.2025 – 17:32

    POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll am Donnerstag (11.09.2025) mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B27 in Richtung Ludwigsburg gefährdet haben. Zeugen beobachteten gegen 11.40 Uhr, wie der Fahrer eines Mercedes auf der B27, auf Höhe Hohensteinstraße, fuhr und dabei offenbar willkürlich die Fahrstreifen wechselte und mehrmals ohne ...

    mehr
