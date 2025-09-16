Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Betrug bei der Sprachprüfung - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagvormittag (13.09.2025) eine 32 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, unter Vorlage eines gefälschten Ausweisdokuments eine Sprachprüfung abzulegen. Die 32-Jährige soll gegen 10.15 Uhr versucht haben, sich zu einer Sprachprüfung in einem Sprachzentrum an der Burgenlandstraße anzumelden. Einer Angestellten fiel der mutmaßlich gefälschte Reisepass, der die Personalien einer 45-jährigen Irakerin zeigte, auf und sie alarmierte die Polizei. Die 32 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntag (14.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

