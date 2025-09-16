PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jährigen überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei bislang Unbekannte haben am späten Montagabend (15.09.2025) versucht, einen 28 Jahre alten Mann in der Bahnhofstraße auszurauben und ihn dann kurze Zeit später in der Frösnerstraße verletzt. Die Täter forderten gegen 23.10 Uhr unter Vorhalt eines Messers in der Bahnhofshalle die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der Mann dies verneinte und flüchtete, verfolgten ihn die beiden Täter bis in die Frösnerstraße. Dort griffen sie ihn an, wobei die Glasscheibe eines Geschäfts zu Bruch ging. Sie verletzten den 28-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand am Oberschenkel, bevor sie flüchteten. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Einer der Täter hatte dunkle Haare, einen Vollbart und war etwa 185 Zentimeter groß. Sein Komplize war etwa gleich groß und hatte eine Glatze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 17:32

    POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll am Donnerstag (11.09.2025) mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B27 in Richtung Ludwigsburg gefährdet haben. Zeugen beobachteten gegen 11.40 Uhr, wie der Fahrer eines Mercedes auf der B27, auf Höhe Hohensteinstraße, fuhr und dabei offenbar willkürlich die Fahrstreifen wechselte und mehrmals ohne ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 17:29

    POL-S: 25-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen (13.09.2025) einen 25 Jahre alten Mann im Bereich des Unteren Schlossgartens ausgeraubt. Der 25-Jährige war gegen 08.30 Uhr im Bereich der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee unterwegs, als der unbekannte Mann ihn ansprach und unter Vorhalt einer abgebrochenen Glasflasche Bargeld von ihm forderte. Nachdem der 25-Jährige ihm kein Bargeld übergab, entriss der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren