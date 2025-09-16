Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jährigen überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei bislang Unbekannte haben am späten Montagabend (15.09.2025) versucht, einen 28 Jahre alten Mann in der Bahnhofstraße auszurauben und ihn dann kurze Zeit später in der Frösnerstraße verletzt. Die Täter forderten gegen 23.10 Uhr unter Vorhalt eines Messers in der Bahnhofshalle die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der Mann dies verneinte und flüchtete, verfolgten ihn die beiden Täter bis in die Frösnerstraße. Dort griffen sie ihn an, wobei die Glasscheibe eines Geschäfts zu Bruch ging. Sie verletzten den 28-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand am Oberschenkel, bevor sie flüchteten. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Einer der Täter hatte dunkle Haare, einen Vollbart und war etwa 185 Zentimeter groß. Sein Komplize war etwa gleich groß und hatte eine Glatze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

