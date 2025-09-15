PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Donnerstag (11.09.2025) mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B27 in Richtung Ludwigsburg gefährdet haben. Zeugen beobachteten gegen 11.40 Uhr, wie der Fahrer eines Mercedes auf der B27, auf Höhe Hohensteinstraße, fuhr und dabei offenbar willkürlich die Fahrstreifen wechselte und mehrmals ohne ersichtlichen Grund abbremste. Zeugen, denen der Mercedes aufgefallen ist und Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

