POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (15.09.2025) zwei 22 und 53 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen sie gegen 14.50 Uhr in der Nordbahnhofstraße fest. Ihnen wird vorgeworfen, seit mindestens Ende März 2024 aus einer Gaststätte heraus mit Rauschgift gehandelt zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen entdeckten die Beamten noch sechs Plomben Kokain sowie 12.000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der 22-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und der 53-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit werden im Laufe des Dienstags (16.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

