POL-S: Wohnungsbrand
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
In einem Mehrfamilienhaus an der Mittenfeldstraße ist am Dienstagnachmittag (16.09.2025) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 15.20 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im fünften Obergeschoss aus, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell