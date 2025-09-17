Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 22-Jährigen ausgeraubt: Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (16.09.2025) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem mutmaßlichen bislang unbekannten Komplizen, einen 22-Jährigen ausgeraubt zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen gegen 02.45 Uhr vor einer Shisha Bar am Hedelfinger Platz auf den 22-Jährigen zugekommen, ihn geschlagen, festgehalten und mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen haben. Durch einen Taxifahrer alarmierte Beamte trafen den 40-Jährigen im Rahmen der Fahndung an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Sein mutmaßlicher Komplize hatte eine dunkle Hautfarbe, war etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Basecap mit einem roten Logo. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell