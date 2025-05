Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Pedelecs sorgen für mehr Mobilität im Alter - aber auch für Gefahren: Das LKA Rheinland-Pfalz gibt Tipps

Pedelecs - also Fahrräder mit der Kombination der Antriebsarten Muskelkraft und Elektromotor - werden auch bei älteren Menschen immer beliebter. Schließlich lassen sich mit einem Pedelec auch längere oder schwierige Strecken einfach zurücklegen. Doch vor allem für Seniorinnen und Senioren gibt es einiges zu beachten, um unfallfrei durch den Verkehr zu kommen. Denn mit der Steigerung der Beliebtheit, hat auch die Zahl der Unfälle mit Pedelecs zugenommen. "Wer auf einem Pedelec unterwegs ist, ist in der Regel schneller als auf einem normalen Fahrrad ohne Antriebsunterstützung. An dieses Tempo müssen sich Radfahrende aber auch andere Verkehrsteilnehmer gewöhnen", sagt Sven Busse. Der LKA-Präventionsexperte wird am Dienstag, 10. Juni, 13 Uhr, ein Webseminar unter dem Titel "Mobil mit dem Fahrrad/Pedelec im Alter - aber sicher" moderieren. "Wir möchten wertvolle Tipps geben, um verletzungs- und unfallfrei ans Ziel zu gelangen", sagt Busse.

Weitere Infos und Anmeldung unter folgendem Link: https://join.next.edudip.com/de/webinar/mobil-mit-dem-fahrradpedelec-im-alter-aber-sicher/2492703

