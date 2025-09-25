Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Neresheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 19 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Karl-Bonhoeffer-Straße einen dort geparkten Suzuki. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919000 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Als am Mittwoch eine 26-jährige Opel-Fahrerin auf der B19 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen auf Höhe des Aalener Dreiecks nach links abbiegen wollte, schätzte sie die Entfernung zu einem dort fahrenden Opel einer 30-Jährigen falsch ein. Infolgedessen kollidierte sie mit dem Fahrzeug der 30-Jährigen im Einmündungsbereich. Es entstand hierbei Schaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Ellwangen: Toilette der Tank- und Rastanlage beschädigt

Unbekannte Vandalen beschädigten zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 8 Uhr, eine Toilette an einer Tank-und Rastanlage der Ellwanger Berge. Hierbei entstand in Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

