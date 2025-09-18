Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radlader in Heßler gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von Kraftfahrzeugdiebstahl benötigt die Polizei Gelsenkirchen Ihre Mithilfe. Von einem Parkplatz auf der Eggemannstraße in Heßler wurde in der Nacht von Montag, 15. September 2025 auf Dienstag, 16. September 2025 ein Baustellenfahrzeug entwendet. Der Radlader des Herstellers Kramer wurde verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt und in der Nacht von Unbekannten entwendet.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges feststellen können und kann Angaben zum Tathergang oder verdächtigen Personen machen?

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

