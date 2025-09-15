PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliches Drogenlabor in Buer entdeckt
Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen konnten am Sonntag, 14. September 2025, ein mutmaßliches Drogenlabor in einem Schuppen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Buer entdecken und den 32-jährigen tatverdächtigen Betreiber festnehmen.

Gegen 20.45 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis einer Zeugin und trafen daraufhin einen Mann aus Gelsenkirchen in unmittelbarer Nähe zum Schuppen auf der Goldbergstraße an. Beim Erblicken der Beamten entfernte sich dieser zügig, konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. In einer zuvor mitgeführten und abgelegten Plastiktüte fanden die Beamten im weiteren Verlauf diverse Chemikalien. Bei der Durchsuchung des Schuppens fanden die Beamten weitere Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie Behältnisse mit verschiedenen Betäubungsmitteln.

Der Gelsenkirchener wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 05:49

    POL-GE: Widerstandshandlungen nach häuslichen Streitigkeiten

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, den 13.09.2025, kam es in den frühen Abendstunden in einer Wohnung in der Gelsenkirchener-Neustadt zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem nicht unerheblich alkoholisiertem Ehepaar. Als die Beamten schlichtend eingreifen wollten, schlug der 40jährige Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit nach einem der Beamten. Dieser konnte dem Schlag ausweichen, der 40jährige wurde zu Boden ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 06:07

    POL-GE: Mehrere Pkw in Erle beschädigt

    Gelsenkirchen (ots) - Ein noch unbekannter Tatverdächtiger beschädigte in der Nacht von Donnerstag, 11.09.2025, auf Freitag, 12.09.2025, insgesamt neun geparkte Fahrzeuge im Bereich von Gelsenkirchen-Erle. In den Lack der Fahrzeuge wurden Kratzer mit einem spitzen Gegenstand gezogen. Ermittlungen zum Verursacher dieser Beschädigungen dauern an. Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten: Polizei Gelsenkirchen ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 05:56

    POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet mit Festnahme

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 12.09.2025, kam es in den frühen Abendstunden zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt der Gelsenkirchener Innenstadt. Ein 27jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit entwendete in einem Gelsenkirchener Supermarkt alkoholische Getränke. Im Kassenbereich darauf durch Sicherheitsmitarbeiter angesprochen, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren