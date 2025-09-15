Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliches Drogenlabor in Buer entdeckt

Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen konnten am Sonntag, 14. September 2025, ein mutmaßliches Drogenlabor in einem Schuppen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Buer entdecken und den 32-jährigen tatverdächtigen Betreiber festnehmen.

Gegen 20.45 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis einer Zeugin und trafen daraufhin einen Mann aus Gelsenkirchen in unmittelbarer Nähe zum Schuppen auf der Goldbergstraße an. Beim Erblicken der Beamten entfernte sich dieser zügig, konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. In einer zuvor mitgeführten und abgelegten Plastiktüte fanden die Beamten im weiteren Verlauf diverse Chemikalien. Bei der Durchsuchung des Schuppens fanden die Beamten weitere Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie Behältnisse mit verschiedenen Betäubungsmitteln.

Der Gelsenkirchener wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

