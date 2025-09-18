Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauscht unterwegs/Motorradfahrer stürzt in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Auf feuchter Fahrbahn kam es am Mittwoch, 17. September 2025, zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der Horster Straße in Beckhausen. Ein 20-jähriger Gelsenkirchener war gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Horst unterwegs, als er auf den feuchten Straßenbahnschienen ausrutschte und zu Fall kam. Dadurch verletzte sich der Fahrer so stark, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Krankenhaus wurde ihm daraufhin durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Gelsenkirchen appelliert erneut daran, auf Alkohol und andere berauschende Substanzen bei der Teilnahme im Straßenverkehr zu verzichten. Sie gefährden dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden.

