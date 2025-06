Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Hildesheim (ots)

Hildesheim/BAB 7 (fau) Bereits am Freitag, dem 30.05.2025, um 10:30 Uhr, stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Hildesheim einen Mercedes Vito in der Frankenstraße fest. Dieses Fahrzeug fiel den Beamten/innen durch die entsiegelten Kennzeichen auf. Bei der nun folgenden Kontrolle bestätigte sich der Verdachte der Kollegen/innen. Für das kontrollierte Fahrzeug existierte keine gültige Pflichtversicherung. Schlimmer noch: das Fahrzeug wurde in Betrieb gesetzt, obwohl der entsprechende Versicherungsschutz erloschen war. Sollten die weiteren Ermittlungen zeigen, dass das Fahrzeug vorsätzlich, also im Wissen der fehlenden Pflichtversicherung in Betrieb genommen wurde, so würde dies für den Fahrzeugführer, einen 37-jährigen Hildesheim und den Halter, einen 51-jährigen Hildesheim bedeuten, dass das Strafmaß höher ausfallen könnte.

