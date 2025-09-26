Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winterbach: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 7:40 Uhr und 12:05 Uhr wurde in der Schorndorfer Straße ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 56 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 14:15 Uhr von der B14 an der Ausfahrt Fellbach ab und wollte nach links auf die Rommelshauser Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Audi eines 43-Jährigen, der von der Rommelshauser Straße nach links in Richtung B14 abbiegen wollte. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße einen parkenden BMW an der hinteren Stoßstange und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

