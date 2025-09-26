PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winterbach: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 7:40 Uhr und 12:05 Uhr wurde in der Schorndorfer Straße ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 56 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 14:15 Uhr von der B14 an der Ausfahrt Fellbach ab und wollte nach links auf die Rommelshauser Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Audi eines 43-Jährigen, der von der Rommelshauser Straße nach links in Richtung B14 abbiegen wollte. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße einen parkenden BMW an der hinteren Stoßstange und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 07:19

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Rosengarten: Verkehrsunfall Am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin die L1054 von Ziegelmühle in Richtung B19. An der Einmündung in die B19 übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Toyota-Fahrer, welcher bereits auf der B19 in Richtung Uttenhofen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:54

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfall

    Aalen (ots) - Neresheim: Unfallflucht Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 19 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Karl-Bonhoeffer-Straße einen dort geparkten Suzuki. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Winterbach: Unfallflucht Am Donnerstag, zwischen 07:40 Uhr und 12:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schorndorfer Straße geparkten Opel. Der unbekannte Autofahrer rangierte mutmaßlich rückwärts, drückte dabei die Fahrertür des Opels ein und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren