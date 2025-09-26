PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Aufbrüche - Versuchter Einbruch - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Pkw aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr und Freitag, 7:10 Uhr wurde in der Brunnenweinbergstraße ein geparkter Audi aufgebrochen und aus diesem ein Geldbeutel samt Inhalt gestohlen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 8:30 Uhr in einen Buchladen in der Poststraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Geschäftes, verursachten beim Versuch die Eingangstüre aufzuhebeln aber Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Backnang: Autoscheiben eingeschlagen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter auf den Parkplätzen Büttenfeld und Jahnstraße bei insgesamt fünf Autos eine der Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. Bei einem Seat in der Jahnstraße wurde die vordere rechte Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug unter anderem Werkzeuge und ein Smartphone im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro gestohlen. Bei den anderen vier in der auf dem Parkplatz Büttenfeld geparkten Autos, der Marken Mercedes, Audi, VW und Kia, wurde nach Einschlagen einer Scheibe der Innenraum durchwühlt. Ob aus diesen Fahrzeugen auch etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 2.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugenhinweise und fragt: Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lutherstraße beschädigte am Freitag, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 2040.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

