POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung (Stand 08:00 Uhr)

Aalen - Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 00:16 Uhr rüttelte ein alkoholisierter 27-jähriger gewaltsam an einem Bushaltestellenschild in der Gartenstraße. Aufgrund dessen fiel das angebrachte Verkehrszeichen auf den Kopf des 27-jährigen und anschließend, auf den Boden. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Das Verkehrszeichen wurde leicht beschädigt.

Ellwangen - Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Am Freitag um 20:30 Uhr ereignete sich in der Haller Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein Verkehrsunfall. Der 67-jährige Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die herbeigerufene Polizeistreife konnte der Verursacher im Nahbereich der Unfallstelle festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über zwei Promille.

Ellwangen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeuglenker die K3221 von Stödlen in Richtung Hintersteinbach. Der Hyundai- Fahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit drei kleineren Bäumen. Der Fahrzeuglenker wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitag gegen 19:00 Uhr die Lindacher Straße. Aufgrund Nässe kommt der Motorradfahrer in einer Rechtskurve zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht im Parkhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zwischen Donnerstag, 25.09.2025, 11:12 Uhr und 14:27 Uhr wurde im Parkhaus "Parkpalette" ein weißer Audi A1 Sportback von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 zu melden.

