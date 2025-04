Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall nach Überholvorgang auf der Hagener Landstraße (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am heutigen Donnerstagmorgen (24.04.2025) kam es gegen 06:45 Uhr auf der Hagener Landstraße (L134) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Hagen übersah beim Linksabbiegen eine 59-jährige Hagenerin, welche sich mit ihrem Pkw Opel in einem Überholvorgang von mehreren landwirtschaftlichen Fahrzeugen befand. In der Folge war ein Ausweichen für die 23-jährige nicht mehr möglich, sodass es zum frontalen Zusammenstoß beider Pkw kam. Hierbei entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Dieser wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die beiden Frauen aus der Gemeinde Hagen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen davon und wurden in umliegende Krankenhäuser gerbracht.

Die Landestraße wurde für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell