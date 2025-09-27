Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Garagenbrand und Sachbeschädigung (Stand 09:00 Uhr)

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal-Heutensbach: Garage brennt vollständig aus - hoher Sachschaden

Am Freitag gegen 06:20 Uhr geriet in der Weissacher Straße aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. In der Garage befand sich ein Mini Cooper, der vollständig ausbrannte. Durch Rauch und Ruß wurden zudem die Fassade eines angrenzenden Gebäudes sowie ein auf dem Nachbargrundstück abgestellter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Allmersbach im Tal, Auenwald, Weissach im Tal und Backnang waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungs- und Sanitätsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an der Einsatzstelle eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kernen-Rommelshausen: Unfallflucht

In der Karlstraße kam es am Freitag um 16:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 83-jährigen Fußgängerin und einem E-Scooter- Fahrer. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt. Der E-Scooter- Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der E-Scooter- Fahrer wird als männlich, zwischen 15 und 16 Jahren, dunkle Haare und dunkel bekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 entgegen.

Weinstadt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag um 04:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeuglenker die K 1864 zwischen Beutelsbach und Aichwald. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeuglenker nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und fuhr durch einen Graben. Im Anschluss durchbrach er einen Bauzaun und kam in einer Baustelle zum Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde hierbei nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.500 Euro.

Fellbach - Schmiden: Unbekannte beschädigen Speiseautomat

Im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr bis Samstag, 00:17 Uhr wurde in der Wilhelm-Stähle-Straße versucht einen Speiseautomaten aufzubrechen. Hierbei wurde eine Glasscheibe am Automaten beschädigt. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell