PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Garagenbrand und Sachbeschädigung (Stand 09:00 Uhr)

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal-Heutensbach: Garage brennt vollständig aus - hoher Sachschaden

Am Freitag gegen 06:20 Uhr geriet in der Weissacher Straße aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. In der Garage befand sich ein Mini Cooper, der vollständig ausbrannte. Durch Rauch und Ruß wurden zudem die Fassade eines angrenzenden Gebäudes sowie ein auf dem Nachbargrundstück abgestellter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Allmersbach im Tal, Auenwald, Weissach im Tal und Backnang waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungs- und Sanitätsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an der Einsatzstelle eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kernen-Rommelshausen: Unfallflucht

In der Karlstraße kam es am Freitag um 16:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 83-jährigen Fußgängerin und einem E-Scooter- Fahrer. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt. Der E-Scooter- Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der E-Scooter- Fahrer wird als männlich, zwischen 15 und 16 Jahren, dunkle Haare und dunkel bekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 entgegen.

Weinstadt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag um 04:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeuglenker die K 1864 zwischen Beutelsbach und Aichwald. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeuglenker nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und fuhr durch einen Graben. Im Anschluss durchbrach er einen Bauzaun und kam in einer Baustelle zum Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde hierbei nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.500 Euro.

Fellbach - Schmiden: Unbekannte beschädigen Speiseautomat

Im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr bis Samstag, 00:17 Uhr wurde in der Wilhelm-Stähle-Straße versucht einen Speiseautomaten aufzubrechen. Hierbei wurde eine Glasscheibe am Automaten beschädigt. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 12:30

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle (Stand 09:00 Uhr)

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall mit Schwerverletzter Am Freitag gegen 12:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hagenbacher Steige / Wignandstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Caddy wollte von der Wignandstraße nach rechts in die Hagenbacher Steige einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 12:26

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung (Stand 08:00 Uhr)

    Aalen (ots) - Aalen - Sachbeschädigung Am Samstag gegen 00:16 Uhr rüttelte ein alkoholisierter 27-jähriger gewaltsam an einem Bushaltestellenschild in der Gartenstraße. Aufgrund dessen fiel das angebrachte Verkehrszeichen auf den Kopf des 27-jährigen und anschließend, auf den Boden. Der Mann blieb ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 14:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Essingen: PKW bei Fahrstreifenwechsel übersehen und anschließend geflüchtet Als am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B29 vom Beschleunigungsstreifen zwischen Essingen Bahnhof und dem Aalener Dreieck auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Skoda eines 29-Jährigen. Der 29-Jährige versuchte daraufhin mit seinem Skoda ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren