Konstanz (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Vorfällen, die sich am Freitag und am Montag in einer Bäckerei im Frieda-Sigrist-Weg ereignet haben. Bereits am Freitag, 16.05.2025, beleidigte ein unbekannter Mann die Mitarbeiterinnen des "Backhaus Mahl", so dass er ein mündliches Hausverbot erhielt. Am ...

mehr