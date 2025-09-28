Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 28.09.2025

Aalen (ots)

Gröningen: Pkw kommt von Straße ab

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:34 Uhr auf der K2659, Gröninger Hauptstraße, zu einem Unfall. Ein 27-Jähriger kam mit seinem BMW M2 alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Jagstheim: Motorrad kollidiert mit Katze

In der Nacht auf Sonntag kollidierte gegen 00:30 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer in der Aubergstraße, Höhe Sportanlagen, mit einer Katze und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Am Motorrad (Honda RC 44) entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Veinau: Pkw fährt in Graben und überschlägt sich

Am Sonntagmorgen gegen 07:56 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann auf der L2218 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Er kam mit seinem schwarzen Dacia in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell