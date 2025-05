POL-MA: Mannheim: Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss mit unversichertem Auto unterwegs

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Oststadt entstand Sachschaden von rund 45.000 Euro. Eine 32-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr mit einem Mini Cooper auf der Maximilianstraße in Richtung Spinozastraße unterwegs. An der Kreuzung zur Otto-Beck-Straße nahm sie einem Hyundai die Vorfahrt, der von einer 24-jährigen Fahrschülerin und ihrem Fahrlehrer gesteuert wurde. Sowohl die ...

