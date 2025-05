Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - PM 3

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6043885 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6044073), ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr ein Unfall auf der A 6 bei Sinsheim, bei dem der 30-jährige Unfallverursacher schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 31-jährige LKW-Fahrer sowie der 30-jährige Renault-Fahrer blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro.

Die Sperrung der Unfallstelle konnte nach Beendigung der Maßnahmen gegen 10 Uhr aufgehoben werden.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

