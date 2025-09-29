Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Trunkenheitsfahrten, Widerstand, Körperverletzung u.a.

Aalen (ots)

Backnang: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Montag, 22.09. und Montag, 29.09. verschafften sich unbekannte Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Straße "Im Benzwasen". Dort durchsuchten sie die Zimmer im Obergeschoss und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro. Zeugenhinweise und Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090.

Aspach: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Am Sonntag, gegen 11:40 Uhr fiel ein 32-jähriger Audi-Fahrer aufgrund seiner Fahrweise auf. In der Schöntaler Straße kam der 32-Jährige mehrmals mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und gegen den Bordstein. Im Rahmen einer Kontrolle zur Fahrtüchtigkeit ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von ca. 2,3 Promille. Als bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt werden sollte, sperrte sich dieser dagegen. Mit mehreren Polizisten musste der Audi-Fahrer fixiert werden, damit die Blutprobe entnommen werden konnte. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise von weiteren Verkehrsteilnehmern, die die Fahrweise des Audi-Fahrers gesehen oder durch diese gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Strümpfelbach: Kasse aufgebrochen

In der Zeit von Freitag bis Samstag wurde in der Flurstraße eine aufgestellte Bezahlkassette für ein Selbstbedienungshäuschen aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten daraus Bargeld im Wert von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfallflucht

Ein 41-jähriger VW-Fahrer beschädigte am Sonntag, gegen 16:20 Uhr in der Cannstatter Straße einen geparkten BMW. Beim Versuch zu korrigieren, stieß der VW-Fahrer nochmals mit dem BMW zusammen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet. Auf den Unfall angesprochen, bestritt der 41-Jährige, dass ein Schaden entstanden sei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zeuge hinterließ einen Zettel an dem beschädigten BMW. Dies wurde von dem 41-jährigen VW-Fahrer beobachtet und der Zettel des Zeugen entfernt. Durch die Meldung des Zeugen und sofortige Maßnahmen des Polizeireviers Fellbach, konnten alle Unfallbeteiligten ermittelt werden. Der 41-jährige Unfallverursacher muss mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Radfahrer gefährdet

Am Sonntag, gegen 15:10 Uhr überholte ein 42-jähriger Chrysler-Fahrer am Kappelberg, kurz vor dem Restaurant Waldschlössle, zwei hintereinanderfahrende Radfahrer. Dabei gefährdete der Chrysler-Fahrer einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, der dem Auto ausweichen musste und stürzte. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, in der Zeit zwischen 12:45 und 22:00 Uhr ein grün/graues Mountainbike der Marke "Cube". Das Rad war in der Eisenbahnstraße vor einer Bäckerei an einem Fahrradständer angeschlossen. Dazu bittet das Polizeirevier Fellbach um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

Schorndorf: Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagmittag, gegen 11:50 Uhr fiel ein 38-jähriger VW-Fahrer in der Rosenstraße auf, als dieser in deutlichen Schlangenlinien fuhr und dort ein parkendes Fahrzeug touchierte. Durch Zeugen konnte der VW-Fahrer beobachtet werden, wie dieser über die Stuttgarter Straße in die Siechenfeldstraße und dort auf einen Parkplatz eines Supermarktes fuhr. Dort verließ der 38-Jährige sein Fahrzeug und konnte von einer Polizeistreife auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Da er stark schwankte und deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet den unbekannten Geschädigten, dessen Fahrzeug (mutmaßlich ein heller Kastenwagen) in der Rosenstraße beschädigt wurde um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07181 2040.

Welzheim: Körperverletzung

Am Freitag, zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr soll ein 73-jähriger Mann in der Brunnenstraße, bei einer Parkbank am Feuersee, von drei unbekannten Personen geschlagen worden sein. Der 73-Jährige stellte sich mit Gesichtsverletzungen in einer Arztpraxis vor und wurde sodann ins Krankenhaus gebracht. Zu den mutmaßlichen Tätern ist derzeit nur bekannt, dass zwei Personen Motorradhelme getragen haben sollen. Der dritte unbekannte Täter hätte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart gehabt. Der Polizeiposten Welzheim führt die weiteren Ermittlungen zur angezeigten Straftat und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07182 92810.

