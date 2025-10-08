PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fund von Bargeld

Edenkoben (ots)

Eine Bürgerin informierte gestern (07.10.2025) die Polizei über den Fund eines größeren Bargeldbetrags. Das Geld wurde sichergestellt und an das zuständige Fundamt weitergeleitet. Der Verlierer kann sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen. Das Geld wird dem Verlierer nur dann ausgehändigt, wenn er die Auffindeörtlichkeit sowie den korrekten, verlorengegangenen Geldbetrag benennen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

