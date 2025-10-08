Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fund von Bargeld

Edenkoben (ots)

Eine Bürgerin informierte gestern (07.10.2025) die Polizei über den Fund eines größeren Bargeldbetrags. Das Geld wurde sichergestellt und an das zuständige Fundamt weitergeleitet. Der Verlierer kann sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen. Das Geld wird dem Verlierer nur dann ausgehändigt, wenn er die Auffindeörtlichkeit sowie den korrekten, verlorengegangenen Geldbetrag benennen kann.

