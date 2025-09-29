PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, in ein Café an der Lüdinghauser Straße einzubrechen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (26.09.25) und 15.20 Uhr am Samstag (27.09.25) gelang es nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 08:16

    POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in Bäckerei

    Coesfeld (ots) - Durch das Aufbrechen von Türen gelangten Unbekannte in eine Bäckerei an der Lüdinghauser Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Freitag (26.09.258) und 4.20 Uhr am Samstag (27.09.25). Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:05

    POL-COE: Dülmen/ Autos aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Durch das Einschlagen einer Scheibe haben Unbekannte an der Markt- und der Tiberstraße insgesamt drei Autos aufgebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem Tankkarten und Bargeld. Die Tatzeiten liegen zwischen 12 Uhr am Freitag (26.09.25) und 9.45 Uhr am Samstag (27.09.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:50

    POL-COE: Ascheberg, B58/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Rennradfahrer am Sonntag (28.09.25) die B58 in Richtung Davensberg. Auf Höhe der Kreuzung zur Davertstraße wollte er die Bundesstraße überqueren, als ein roter Skoda von links auf die B58 einfahren wollte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 23-Jährige aus und fuhr dadurch über einen hohen Bordstein, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren