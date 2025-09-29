POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, in ein Café an der Lüdinghauser Straße einzubrechen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (26.09.25) und 15.20 Uhr am Samstag (27.09.25) gelang es nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
