POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Rennradfahrer am Sonntag (28.09.25) die B58 in Richtung Davensberg. Auf Höhe der Kreuzung zur Davertstraße wollte er die Bundesstraße überqueren, als ein roter Skoda von links auf die B58 einfahren wollte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 23-Jährige aus und fuhr dadurch über einen hohen Bordstein, ...

mehr