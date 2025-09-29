POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in Bäckerei
Coesfeld (ots)
Durch das Aufbrechen von Türen gelangten Unbekannte in eine Bäckerei an der Lüdinghauser Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Freitag (26.09.258) und 4.20 Uhr am Samstag (27.09.25). Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell