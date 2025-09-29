PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ Einbruch in Gastronomie

Coesfeld (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in eine Gastronomie an der Südstraße in Herbern. Zwischen 23.30 Uhr am Donnerstag (25.09.25) und 17.15 Uhr am Freitag (26.09.25) liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

