POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ Einbruch in Gastronomie

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitag (26.09.25) versucht, Nahrungsmittel und Werkzeug aus dem Aldi an der Münsterstraße zu stehlen. Gegen 10 Uhr bemerkte der Ladendetektiv das. Als dem Täter das dies auffiel, verließ er den Laden mit seinem Rucksack. Vor dem Geschäft griff der Ladendetektiv den Rucksack des Täters. Es kam zu einem kurzen Gerangel, ...

