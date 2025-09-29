POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ Einbruch in Gastronomie
Coesfeld (ots)
Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in eine Gastronomie an der Südstraße in Herbern. Zwischen 23.30 Uhr am Donnerstag (25.09.25) und 17.15 Uhr am Freitag (26.09.25) liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
