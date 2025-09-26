PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Hasenpatt
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am 25.09.2025, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Hasenpatt in Dülmen, Merfeld ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut, konnte vor Ort noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Polizei Coesfeld
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

