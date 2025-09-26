Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ 13-Jährige am Bahnhof belästigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Als eine 13-Jährige aus Coesfeld sich am 25.09.2025, gegen 18.40 Uhr, am Bahnhof Dülmen aufhielt, um dort auf ihren Zug zu warten, bemerkte sie, dass drei männliche junge Männer sie verfolgten. Sie setzte sich in ein Wartehäuschen. Die drei unbekannten Täter näherten sich, bauten sich um sie herum auf und schlossen sie körperlich ein. Dadurch konnte sie sich der Situation nicht entziehen. Einer der Tatverdächtigen fasste sie an ihr Bein. Die jungen Männer wandten sich auch nach Aufforderung der 13-Jährigen nicht von ihr ab. Sie rief mit dem Handy ihre Freundin zur Hilfe. Diese erschien innerhalb kürzester Zeit vor Ort und schubste einen der Täter zur Seite. Daraufhin stiegen alle drei Täter in den Zug. Die 13-Jährige selbst stieg nicht wie beabsichtigt ein und informierte ihre Eltern.

Die Täter können von den Mädchen wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

- männlich - helle Hautfarbe - circa 18 Jahre alt - Jogginghose - einen Bart ähnlich wie Toni Stark aus den Avengers-Filmen

2. Person:

- männlich - helle Hautfarbe - rund 18 Jahre alt - Jogginghose

3. Person:

- männlich - helle Hautfarbe - circa 18 Jahre alt - Baggyhose - braune lockige Haare

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

