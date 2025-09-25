PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lützowstraße
Unfallfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 67-jährige Autofahrerin aus Selm befuhr am 24.09.2025, gegen 12 Uhr die Lützowstraße in Olfen, Vinnum. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr auf der schmalen Straße ein helles, größeres Auto (Transporter ähnlich) entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts auf den dortigen Grünstreifen aus. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten und es entstand ein Sachschaden an ihrem Fahrzeug.

Das andere Auto setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 10:12

    POL-COE: Havixbeck, Bilckallee / Vorsicht vor Taschendieben

    Coesfeld (ots) - Ein 86-jähriger Havixbecker stellte am 23.09.2025, gegen 15.00 Uhr erst an der Kasse eines Supermarktes auf der Blickallee in Havixbeck den Diebstahl seiner Geldbörse samt Inhalt fest. Diese trug er zuvor in seiner hinteren Hosentasche. Die Tathandlung an sich bemerkte er nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Immer wieder kommt es zu Taschendiebstählen. Meist sogar gänzlich ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:53

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Montag, 22.09.2025 (08.00 Uhr) bis Dienstag, 23.09.2025 (18.15 Uhr) den auf der Münsterstraße in Dülmen geparkten weißen Audi einer 47-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Das Auto parkte auf einer Parkfläche hinter einem Bekleidungsgeschäft. Hinweise bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:44

    POL-COE: Dülmen, An der Lehmkule / Einbruch in Druckerei

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.09.2025, 18.00 Uhr bis 25.09.2025, 04.25 Uhr) ein Fenster einer Druckerei auf der Straße "An der Lehmkuhle" in Dülmen auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren der Büro- und Sozialräume. Diese durchsuchten die Täter augenscheinlich und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt (niedriger dreistelliger Eurobetrag). ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren