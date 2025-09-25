Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lützowstraße

Unfallfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 67-jährige Autofahrerin aus Selm befuhr am 24.09.2025, gegen 12 Uhr die Lützowstraße in Olfen, Vinnum. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr auf der schmalen Straße ein helles, größeres Auto (Transporter ähnlich) entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts auf den dortigen Grünstreifen aus. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten und es entstand ein Sachschaden an ihrem Fahrzeug.

Das andere Auto setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell