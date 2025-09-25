PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Bilckallee
Vorsicht vor Taschendieben

Coesfeld (ots)

Ein 86-jähriger Havixbecker stellte am 23.09.2025, gegen 15.00 Uhr erst an der Kasse eines Supermarktes auf der Blickallee in Havixbeck den Diebstahl seiner Geldbörse samt Inhalt fest. Diese trug er zuvor in seiner hinteren Hosentasche. Die Tathandlung an sich bemerkte er nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Immer wieder kommt es zu Taschendiebstählen. Meist sogar gänzlich unbemerkt. Machen Sie es den Taschendieben nicht einfach und achten sie auf Ihre Wertgegenstände. Die Polizei rät:

   - Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper!
   - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen.
   - Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese 
     im Wagen ab.
   - Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe 
     sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken.
   - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich 
     insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld 
     bei der Eingabe der PIN ab.
   - Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken 
     verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den 
     Notruf die Polizei zu verständigen.
   - Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie 
     diese umgehend bei der Polizei an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

