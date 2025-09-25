Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Bilckallee

Vorsicht vor Taschendieben

Coesfeld (ots)

Ein 86-jähriger Havixbecker stellte am 23.09.2025, gegen 15.00 Uhr erst an der Kasse eines Supermarktes auf der Blickallee in Havixbeck den Diebstahl seiner Geldbörse samt Inhalt fest. Diese trug er zuvor in seiner hinteren Hosentasche. Die Tathandlung an sich bemerkte er nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Immer wieder kommt es zu Taschendiebstählen. Meist sogar gänzlich unbemerkt. Machen Sie es den Taschendieben nicht einfach und achten sie auf Ihre Wertgegenstände. Die Polizei rät:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper! - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen. - Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab. - Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken. - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab. - Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen. - Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell