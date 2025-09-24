PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Von-Liebig-Straße/Minibagger unbefugt in Betrieb genommen und Randsteine beschädigt

POL-COE: Senden, Von-Liebig-Straße/Minibagger unbefugt in Betrieb genommen und Randsteine beschädigt
Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat auf einer Baustelle, auf der Straßen- und Asphaltarbeiten vorgenommen werden, großen Sachschaden angerichtet. Am Mittwochmorgen (24.09.) zwischen 04.30 Uhr und 05.00 Uhr nahm der Unbekannte einen vor Ort abgestellten Minibagger in Betrieb . Anschließend riss er mit diesem auf einer Länge von etwa 120 Metern frisch verlegte Randsteine aus dem Betonfundament. Anschließend stellte er den Bagger zurück an den Ursprungsort. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen mindestens im hohen vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

