Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg

Coesfeld (ots)

Zu mehreren Fällen des versuchten Betruges durch sogenannte "falsche Polizeibeamte" kam es im Verlaufe des Dienstag (23.09.) im Bereich Ascheberg. Die Geschädigten wurden durch die Betrüger telefonisch kontaktiert, da angeblich ihre Wertsachen in Gefahr vor Einbrechern seien. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannten alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Gespräche rechtzeitig, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei rät:

   - legen Sie auf, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten
   - geben Sie keine Wertsachen an Unbekannte heraus bzw. veranlassen
     Sie keine Überweisungen an Unbekannte
   - holen Sie sich im Zweifel immer erst Rat bei Familie, Freunden 
     oder Bekannten ein
   - informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges oder 
     eines Betrugsversuches geworden sind

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

