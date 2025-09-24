POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/Unbekannte schlagen Autoscheibe ein
Coesfeld (ots)
Die Seitenscheibe eines geparkten VW Transporter schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag (23.09.), 17.00 Uhr und Mittwoch (24.09.), 06.00 Uhr ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum stahlen sie anschließend eine Arbeitsjacke sowie ein Handtuch. Die Werkzeuge im Laderaum des Firmenfahrzeug blieben unangetastet. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
