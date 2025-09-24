Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Coesfeld (ots)

Die Seitenscheibe eines geparkten VW Transporter schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag (23.09.), 17.00 Uhr und Mittwoch (24.09.), 06.00 Uhr ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum stahlen sie anschließend eine Arbeitsjacke sowie ein Handtuch. Die Werkzeuge im Laderaum des Firmenfahrzeug blieben unangetastet. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell