POL-COE: Ascheberg, Bultenstraße/ 2er BMW beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem REWE-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (23.09.25) einen 2er BMW beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 9.05 Uhr und 9.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
