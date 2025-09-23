PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bultenstraße/ 2er BMW beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem REWE-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (23.09.25) einen 2er BMW beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 9.05 Uhr und 9.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 13:31

    POL-COE: Ascheberg, Kerssentrup/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür eines grauen Opel Corsa auf. Das passierte zwischen 17 Uhr am Montag (22.09.25) und 9.30 Uhr am Dienstag in der Straße Kerssentrup. Die Täter entwendeten zwei EC-Karten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:52

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße / 90-jährige kollidiert mit Zug

    Coesfeld (ots) - Eine 90-jährige Dülmenerin querte am gestrigen Nachmittag (22.09.2025, gegen 16.00 Uhr) mit ihrem Rollator fußläufig den Bahnübergang an der Münsterstraße in Dülmen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Halbschranken geschlossen und die Ampel zeigte rotes Licht. Sie kollidierte an den Gleisen mit einem heranfahrenden Zug. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und ein Rettungshubschrauber brachte sie in ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:32

    POL-COE: Coesfeld, Lohmannweg/ Unfallbeteiligter Pedelecfahrer gesucht

    Coesfeld (ots) - Zwischen einer elfjährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten Pedelecfahrer kam es am Montag (22.09.25) zur Kollision. Gegen 13.15 Uhr geschah das am Lohmannweg, worauf beide stürzten. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Das Mädchen blieb unverletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: -männlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren