POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

90-jährige kollidiert mit Zug

Coesfeld (ots)

Eine 90-jährige Dülmenerin querte am gestrigen Nachmittag (22.09.2025, gegen 16.00 Uhr) mit ihrem Rollator fußläufig den Bahnübergang an der Münsterstraße in Dülmen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Halbschranken geschlossen und die Ampel zeigte rotes Licht. Sie kollidierte an den Gleisen mit einem heranfahrenden Zug. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn, Helfer vom Deutschen roten Kreuz und Notfallseelsorger kümmerten sich um die 72 Fahrgäste des Zuges, welche im weiteren Verlauf mit Bussen zu ihrem Ziel weitertransportiert wurden. Der Bahnverkehr sowie die Münsterstraße waren im Bereich des Unfallortes für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

