POL-COE: Coesfeld, Lohmannweg/ Unfallbeteiligter Pedelecfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Zwischen einer elfjährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten Pedelecfahrer kam es am Montag (22.09.25) zur Kollision. Gegen 13.15 Uhr geschah das am Lohmannweg, worauf beide stürzten. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Das Mädchen blieb unverletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -männlich -rund 50-60 Jahre alt -circa 1,80-1,85 Meter groß 
-deutsch

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

