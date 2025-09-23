Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße

Seniorin wird angefahren - Autofahrerin flüchtet

Coesfeld (ots)

Eine 100-jährige Sendenerin überquerte am 22.09.2025, gegen 13.05 Uhr, einen Zebrastreifen an der Gartenstraße in Senden, als ein Auto sie erfasste. Durch den Zusammenstoß fiel die Seniorin zu Boden und verletzte sich.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort ohne ihren Unfallfolgepflichten nachzukommen. Durch Zeugenaussagen konnte eine 48-jährige Sendenerin als Unfallverursacherin ermittelt und angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv (2 Promille), weshalb die Beamten sie für die Entnahme von Blutproben mit zur Polizeiwache nach Lüdinghausen nahmen. Sie stritt die Beteiligung am Unfall ab und äußerte sich im weiteren Verlauf nicht zum Unfallgeschehen. Den Konsum von Alkohol räumte sie ein.

Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

