Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Auseinandersetzung im Supermarkt

Coesfeld (ots)

In einem Supermarkt an der Straße Auf dem Quellberg kam es am Samstag (20.09.25) zu einer Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand spuckte eine 20-jährige Dülmenerin einem 26-jährigen Dülmener gegen 12.30 Uhr ins Gesicht und beleidigte ihn. Der 26-jährige machte daraufhin eine Drehbewegung, worauf sein Ellenbogen die Frau im Gesicht traf. Im Zuge dessen wurden mehrere unbeteiligte Personen auf die Situation aufmerksam und schritten ein. Dabei drückten diese den 26-jährigen an eine Kühlschrankwand, wodurch er Verletzungen erlitt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Dülmenerin vor Ort und entließ sie im Anschluss. Der 26-Jährige suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell