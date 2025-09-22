PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Auseinandersetzung im Supermarkt

Coesfeld (ots)

In einem Supermarkt an der Straße Auf dem Quellberg kam es am Samstag (20.09.25) zu einer Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand spuckte eine 20-jährige Dülmenerin einem 26-jährigen Dülmener gegen 12.30 Uhr ins Gesicht und beleidigte ihn. Der 26-jährige machte daraufhin eine Drehbewegung, worauf sein Ellenbogen die Frau im Gesicht traf. Im Zuge dessen wurden mehrere unbeteiligte Personen auf die Situation aufmerksam und schritten ein. Dabei drückten diese den 26-jährigen an eine Kühlschrankwand, wodurch er Verletzungen erlitt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Dülmenerin vor Ort und entließ sie im Anschluss. Der 26-Jährige suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 08:55

    POL-COE: Dülmen, Mühlenweg / Einbruch in ein Medizin-Zentrum

    Coesfeld (ots) - Am Wochenende (19-21.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Medizin-Zentrum auf dem Mühlenweg in Dülmen ein. Im Inneren hebelten sie die Türen der Praxen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:45

    POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg/ Schwarzer Audi A6 Avant beschädigt

    Coesfeld (ots) - Am Stockhover Weg hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi A6 Avant beschädigt. Dieser stand zwischen 21 Uhr am Freitag (19.09.25) und 11 Uhr am Samstag (20.09.25) auf einem Stellplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:37

    POL-COE: Lüdinghausen, Ermen, L810/ Motorradfahrer fährt auf

    Coesfeld (ots) - Zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern kam es am Samstag (20.09.25) auf der L810 in der Bauerschaft Ermen. Gegen 17.20 Uhr befand sich ein 65-jähriger Fahrer aus Lüdinghausen im Überholvorgang. Er bemerkte, dass ein Auto nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Daraufhin bremste dieser. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Lüdinghausen befand sich ebenfalls im Überholvorgang und fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren