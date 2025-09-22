POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In einem Supermarkt an der Straße Auf dem Quellberg kam es am Samstag (20.09.25) zu einer Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand spuckte eine 20-jährige Dülmenerin einem 26-jährigen Dülmener gegen 12.30 Uhr ins Gesicht und beleidigte ihn. Der 26-jährige machte daraufhin eine Drehbewegung, worauf sein Ellenbogen die Frau im Gesicht traf. Im ...

