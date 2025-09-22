POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Bahnhofstraße in ein Büro eingebrochen, das sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Zwischen 13 Uhr am Freitag (19.09.25) und 5.30 Uhr am Montag (22.09.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
