POL-COE: Ascheberg, Kerssentrup/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Eine 90-jährige Dülmenerin querte am gestrigen Nachmittag (22.09.2025, gegen 16.00 Uhr) mit ihrem Rollator fußläufig den Bahnübergang an der Münsterstraße in Dülmen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Halbschranken geschlossen und die Ampel zeigte rotes Licht. Sie kollidierte an den Gleisen mit einem heranfahrenden Zug. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und ein Rettungshubschrauber brachte sie in ...

