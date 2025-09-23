POL-COE: Olfen, Nordstraße/ Jeep Grand Cherokee gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür eines grauen Opel Corsa auf. Das passierte zwischen 17 Uhr am Montag (22.09.25) und 9.30 Uhr am Dienstag in der Straße Kerssentrup. Die Täter entwendeten zwei EC-Karten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr