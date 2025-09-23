PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Nordstraße/ Jeep Grand Cherokee gestohlen

Coesfeld (ots)

Einen schwarzen Jeep Grand Cherokee haben Unbekannte an der Nordstraße gestohlen. Passiert ist das zwischen 18 Uhr am Montag (22.09.25) und 7.15 Uhr am Dienstag (23.09.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 23.09.2025 – 13:40

    POL-COE: Dülmen, Dammweg/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (22.09.25) am Dammweg versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr gelang es nicht, Türen aufzuhebeln. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:36

    POL-COE: Ascheberg, Bultenstraße/ 2er BMW beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem REWE-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (23.09.25) einen 2er BMW beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 9.05 Uhr und 9.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:31

    POL-COE: Ascheberg, Kerssentrup/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür eines grauen Opel Corsa auf. Das passierte zwischen 17 Uhr am Montag (22.09.25) und 9.30 Uhr am Dienstag in der Straße Kerssentrup. Die Täter entwendeten zwei EC-Karten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
