POL-COE: Olfen, Nordstraße/ Jeep Grand Cherokee gestohlen
Coesfeld (ots)
Einen schwarzen Jeep Grand Cherokee haben Unbekannte an der Nordstraße gestohlen. Passiert ist das zwischen 18 Uhr am Montag (22.09.25) und 7.15 Uhr am Dienstag (23.09.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
