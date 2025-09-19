PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, in der Zeit von 06:40 Uhr bis 08:51 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände des Uniklinikums in Homburg. Auf der Parkfläche des Gebäudes "Dezernat 1 - Personal" kollidierte ein bislang unbekanntes rotes Kraftfahrzeug mit dem Heck eines geparkten blauen Renault Twingo mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf 1500EUR geschätzt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:42

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg Jägersburg

    Homburg (ots) - Am 13.09.2025, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Sportplatzgeländes in der Straße Alois-Omlor-Sportpark in Homburg-Jägersburg. Beim Rangieren kollidierte ein weißer Transporter mit einem geparkten schwarzen BMW mit HOM-Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:41

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

    Homburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, den 14.09.2025, gegen 21:00 Uhr, bis Montag, den 15.09.2025, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Unteren Allee in Homburg. In Höhe einer dortigen Bäckerei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A 1. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 07:46

    POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW durch Zerstechen der Reifen

    Homburg (ots) - In der Nacht vom 09.09.2025 auf Mittwoch, 10.09.2025 wurden in der Straße "Am Hochrech" in 66424 Homburg/Ortsteil Erbach an einem geparkten PKW die beiden Vorderreifen zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren