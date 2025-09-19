Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, in der Zeit von 06:40 Uhr bis 08:51 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände des Uniklinikums in Homburg. Auf der Parkfläche des Gebäudes "Dezernat 1 - Personal" kollidierte ein bislang unbekanntes rotes Kraftfahrzeug mit dem Heck eines geparkten blauen Renault Twingo mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf 1500EUR geschätzt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell