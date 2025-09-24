Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Markt/Zeugenhinweis führt zu Festnahme

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Dienstagabend (23.09.) gegen 22.30 Uhr die Polizei, weil er etwas verdächtiges beobachtet hatte: Zwei Männer machten sich offenbar an einem am Marktplatz abgestellten Container zu schaffen und flüchteten anschließend auf Fahrrädern in Richtung Innenstadt, der Zeuge befürchtete einen Einbruch.

Sofort entsandte Polizeikräfte trafen die beschriebenen Personen noch in der Innenstadt an. Obwohl einer der Männer, ein 45-jähriger Sendener, diverses Werkzeug mit sich führte, stellten die Beamten am dem betreffenden Container weder Aufbruchspuren noch andere Verdachtsmomente fest. Auf freiem Fuß blieb der Mann dennoch nicht: Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er wegen eines Verkehrsdeliktes per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt nach Münster gebracht.

Da gegen seinen Begleiter nichts vorlag, entließen die Beamten diesen nach seiner Überprüfung vor Ort.

