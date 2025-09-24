PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen/Geld an Anlagebetrüger überwiesen

Coesfeld (ots)

Eine 18-jährige Dülmenerin ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten stieß sie im Internet auf ein Video und eine Internetseite, über die sie Kontakt mit einer Vermittlerin aufnahm. Daraufhin wurde sie in eine WhatsApp Gruppe eingeladen, in der gute Verdienstmöglichkeiten für die Erledigung geringfügiger Aufgaben angeboten wurden. Nachdem die Geschädigte zunächst tatsächlich einen niedrigen dreistelligen Betrag ausgezahlt bekam, sollte sie schließlich für die Verdopplung ihrer Einkünfte zunächst selbst Geld einzahlen. Dem kam sie nach und wurde in der Folge durch verschiedene Vorwände dazu gebracht, in mehreren Überweisungen eine insgesamt vierstellige Summe zu überweisen. Als sie kein weiteres Geld mehr ausgezahlt bekam, schöpfte die Junge Frau schließlich Verdacht und erstattete Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

