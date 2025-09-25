Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Lehmkule

Einbruch in Druckerei

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.09.2025, 18.00 Uhr bis 25.09.2025, 04.25 Uhr) ein Fenster einer Druckerei auf der Straße "An der Lehmkuhle" in Dülmen auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren der Büro- und Sozialräume. Diese durchsuchten die Täter augenscheinlich und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt (niedriger dreistelliger Eurobetrag).

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

