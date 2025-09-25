Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Montag, 22.09.2025 (08.00 Uhr) bis Dienstag, 23.09.2025 (18.15 Uhr) den auf der Münsterstraße in Dülmen geparkten weißen Audi einer 47-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Das Auto parkte auf einer Parkfläche hinter einem Bekleidungsgeschäft.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell