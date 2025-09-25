POL-COE: Dülmen, Münsterstraße
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Montag, 22.09.2025 (08.00 Uhr) bis Dienstag, 23.09.2025 (18.15 Uhr) den auf der Münsterstraße in Dülmen geparkten weißen Audi einer 47-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Das Auto parkte auf einer Parkfläche hinter einem Bekleidungsgeschäft.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
