Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Montag, 22.09.2025 (08.00 Uhr) bis Dienstag, 23.09.2025 (18.15 Uhr) den auf der Münsterstraße in Dülmen geparkten weißen Audi einer 47-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Das Auto parkte auf einer Parkfläche hinter einem Bekleidungsgeschäft.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

