Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250825.1 Helse: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Helse (ots)

Am Samstag versuchte ein Autofahrer in Helse, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten stoppten den 34-Jährigen, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt.

Gegen 10:00 Uhr wollten zwei Polizeibeamte der Polizeistation Marne auf der Bundesstraße 5 bei Helse einen entgegenkommenden Opel Astra kontrollieren. Als sie ihren Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete. Er fuhr auf einen nahegelegenen Hof, verließ dort sein Fahrzeug und versteckte sich in einer Scheune hinter Heuballen.

Die Beamten entdeckten den 34-Jährigen wenig später. Er räumte den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ein, lehnte freiwillige Atemalkohol- und Drogentests jedoch ab. Auf der Polizeistation in Marne entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkohol- und Betäubungsmittelgehalts. Die Beamten leiteten gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

