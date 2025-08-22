PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250822.1 Brunsbüttel: Fensterscheibe von Geschäft eingeschlagen - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte eine unbekannte Person die Fensterscheibe eines Geschäfts in Brunsbüttel. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:15 Uhr, schlug der Täter die Scheibe eines Tierbedarfsgeschäfts in der Max-Planck-Straße ein. Dabei ging die äußere Scheibe einer Doppelverglasung zu Bruch.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

